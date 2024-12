Bakan Fidan'dan Doha'da Yoğun Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani’nin daveti üzerine 22. Doha Forumu’na katılacak. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan bugün "At Times of War: Preserving Space for Mediation" isimli oturum ile "Middle East Security in a Time of Increasing Multipolarity" başlıklı etkinliğe katılacak.

Fidan'ın Forum kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Âl Suud, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Fidan ayrıca Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla düzenlenecek Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacak.

Kaynak: ANKA