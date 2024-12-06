DEM - İmralı Görüşmesi Gerçekleşmeyecek mi? Ahmet Türk'ten Flaş Açıklama

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan sosyal medya hesabından yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile uçakta denk geldiğini ve DEM-İmralı arasında yapılacak görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalar yaptığını aktardı.

'GÖRÜŞME ERTELENEBİLİR'

Burhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mardin Eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ile uçakta görüşme imkanım oldu. Kendisine İmralı HDP görüşmesini sordum. Türk 'görüşme beklentisi var. Bu görüşme faydalı olur. Ancak Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle görüşme ertelenebilir' dedi."