Cumhurbaşkanı'nı Protesto Etmişlerdi... Jet Hızıyla Tutuklamaya Jet Hızıyla Tahliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin Filistin'le ticarete devam ettiğini savunan 9 aktivist tarafından "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonistler, siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor", "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto edilmişti. Protestocular 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Protestocuların avukatları önceki gün İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutukluluğa itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde, “Tutuklama kararı ve adli kontrol kararı hukuka aykırı olup, güç sahibi konumunda olan hakimin panik haliyle bu gücünü keyfi kullanımından ibarettir” ifadeleri yer almıştı.

Tepki çeken tutuklama kararında flaş bir gelişme yaşandı. İsrail'le ticaretin durdurulması için eylem yaptıkları için tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak: ANKA