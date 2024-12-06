Cumhurbaşkanı'nı Protesto Etmişlerdi... Jet Hızıyla Tutuklamaya Jet Hızıyla Tahliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken, İsrail'le ticaretin durdurulması için eylem yaptıkları için tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı'nı Protesto Etmişlerdi... Jet Hızıyla Tutuklamaya Jet Hızıyla Tahliye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşurken Türkiye'nin Filistin'le ticarete devam ettiğini savunan 9 aktivist tarafından "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonistler, siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor", "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto edilmişti. Protestocular 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Protestocuların avukatları önceki gün İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutukluluğa itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde, “Tutuklama kararı ve adli kontrol kararı hukuka aykırı olup, güç sahibi konumunda olan hakimin panik haliyle bu gücünü keyfi kullanımından ibarettir” ifadeleri yer almıştı.

Tepki çeken tutuklama kararında flaş bir gelişme yaşandı. İsrail'le ticaretin durdurulması için eylem yaptıkları için tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

CHP'den Cumhurbaşkanı'nı Protesto Edenlere Ziyaret: 'Aç Susuz Bırakılıp Darp Edildiler'CHP'den Cumhurbaşkanı'nı Protesto Edenlere Ziyaret: 'Aç Susuz Bırakılıp Darp Edildiler'Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protestoya Tutuklama: 9 Kişinin Tutukluluğuna İtiraz EdildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protestoya Tutuklama: 9 Kişinin Tutukluluğuna İtiraz EdildiGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı
Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
İzmir'de IŞİD Operasyonu: 31 Kişi Tutuklandı İzmir'de IŞİD Operasyonu! 31 Kişi Tutuklandı
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Yağış Geliyor Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Yağış Geliyor