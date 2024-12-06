Aydın'da Film Sahnelerini Aratmayan Firar! Demir Parmakları Esnetip Nezarethaneden Kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma Komutanlığı’nda film sahnelerini aratmayan bir kaçış yaşandı. Önceki gün 18 kaçak göçmen ile birlikte yakalanıp gözaltına alınan organizatör, demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı. Şüpheli aynı gün yakalanırken, 6 jandarma görevden uzaklaştırılıp haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.

DEMİR PARMAKLIKLARI ESNETTİ

Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını dakikalarca uğraşarak esnetip, arasından geçebileceği şekilde açtı, ardından da firar etti. Jandarma ekipleri firar ettiğini fark ettikleri M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin firar ettiği o anlar ise nezarethanenin kamerasına da yansıdı.

6 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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