Hakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas: Hamas Siyasi Büro Üyeleriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleri ile bir araya geldi.

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Hakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas: Hamas Siyasi Büro Üyeleriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Katar'a gitti. Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Hakan Fidan'dan Katar'da Kritik Temas: Hamas Siyasi Büro Üyeleriyle Görüştü - Resim : 1

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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