Babacan'dan Erdoğan'a: Haydi at imzayı, elini tutan mı var?

DEVA Partisi, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları politikaları oluşturan, bu zamana dek açıkladığı eylem planlarının kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıyı Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın aktardığına göre burada yaptığı konuşmada AKP'nin kurucu üyesi olarak siyasete ilk adımını attığını, ekonomi ve dış politikada önemli görevler yürüttüklerini belirten Ali Babacan, "Her kimlikten, her yetkinlik alanından insanların eşitlik içinde özgürce tartıştığı bir bakanlar kurulu vardı. TBMM gerçek bir istişare organı gibi çalışırdı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'HAYDİ AT İMZAYI, ELİNİ TUTAN MI VAR?'

“Ben bunları anlatıyorum. ‘İmzayı atmasaydım yapamazdı’ diyor. At bir imza çöz sorunları, hadi at imzayı, elini tutan mı var? Dört buçuk yıldır bu ülkenin ekonomisini batırdın. Seçime dört ay kala mı hatırlıyorsun ekonomiyi, adaleti. dürüst ve ehil kadrolar olmazsa olmaz. Kararları istişareyle almazsan olmaz. Adaleti tesis etmezsen olmaz. Olmayacak. 2001’de beraber yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü. Külliyenin tepesine çıktı ve ‘yıkın bunu diyerek’ demokrasiye gözünü dikmeye başladı. Yola çıkarken kendisine milyonlarca insan destek vermişti, yola ne için çıktığını unuttu. Güç yozlaştırıyor. Ben artık orada duramazdım, istifa ettim.”

'BEKA' DEYİP VATANDAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRENLER ASIL BÖLÜCÜ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en ufak eleştiriyi susturduğunu hukuksuzluklara göz yumduğunu belirten Babacan, "KHK’lerle milyonları canından bezdiriyor. Bu adalet midir, insanlık mıdır? Kanser hastası çocuğu annesi ile görüştürmüyorlar. Derin nefes alın Türkiye’nin DEVA’sı var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beka beka deyip bu ülkenin vatandaşlarını birbirine düşürenler asıl bölücü. Bu ülkeyi biz birleştireceğiz biz. Bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmının insanlarını yok sayıp demokrasiden bahsedemezsiniz."

'BU KABUSTU' DİYECEĞİZ'

Toplumun büyük kesiminin ortak endişesinin bulunduğunu ifade eden Babacan, "Bu iktidarın yaptığı uygulamalarından, çocukların yarınlarını mahvetmesinden endişe etmeyin artık. Biz buradayız ya rahat olun. Hepsi geçecek. Seçimlerin yapıldığı gece var ya, o gece rahatça herkes yastığa başına koyacak. Uyanınca bir su içeceğiz ve ‘bu kabustu’ diyeceğiz. İnanın o günleri yaşayacağız" diye konuştu.

Emeklilerin, gençlerin, işsizlerin, kadınların kaygılanmaması gerektiğini ifade eden Babacan, “Endişeli öğrenciler. Endişeli kadınlar. Endişeli Kürtler, endişeli Aleviler. Endişeli gençler, analar, babalar. Endişeli muhafazakarlar, endişeli sekülerler. Ankara’nın ortasından sesimin ulaşabileceği herkese seslenmek istiyorum. Endişeye mahal yok. Kürtçe öğretmenliği okuyan ama göreve başlayamayan Azad kardeşim. Biraz sabır. Anadili bir hak. Atamaların önündeki fiili engelleri kaldıracağız. ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyorlar. Gençler iş beğenmemekte haklı. Bugünkü hayatınız çocukluk hayallerinize benzemiyorsa beğenmeyeceksiniz tabii. Biz de beğenmiyoruz. O yüzden birlikte yola çıktık” ifadelerini kaydetti.

'İLK KEZ BİR SİYASİ PARTİ HÜKÜMET PROGRAMINI AÇIKLIYOR'

DEVA lideri Babacan, kalın bir kitap haline getirilen eylem planlarını gösterdi ve "Bugün burada bir ilk yaşanıyor. İlk kez bir siyasi parti, seçim tarihi dahi açıklanmamışken, en ufak detayına kadar hükûmet programını açıklıyor. İlk kez bir parti muhalefetteyken, ‘İktidara gelirseniz ne yapacaksınız?’ sorusuna kalın bir kitapla yanıt veriyor. Bizim bu kitabımızda gri alan yok, siyah ve beyaz net cevaplar var. Açık ve mert cevaplar veriyoruz. Aman risk almayalım aman başımıza bir iş açmayalım demedik. Her şeyi açık ve mertçe yazdık. Biz Allah’tan başka hiç kimseden korkmadan milletin önüne çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi partinin böyle bir hazırlığı olmadı" dedi.

'ALTILI MASA'YI BİR TÜRLÜ ANLAMIYORLAR'

İstişare kültürünü yeniden inşa edeceklerini her siyasi partiyle görüşeceklerini ifade eden Babacan, “Altılı Masayı bir türlü anlamıyorlar. Beraber oturup ülkenin sorunlarını istişare etmeyenler, tek imza atanlar bu ülkenin sorunlarını anlamaz” dedi; eylem planını hazırlayan ile partiyi kuranlarla birlikte ortak fotoğraf çektirdi.