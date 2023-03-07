Babacan, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılıp geri dönmesi ile Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesi sürecini anlattı.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Ülkemiz için tarihi bir aşamayı geçtik. Demokrasimizin gerçekleştirdiği en önemli başarıyı elde ettik.

Bizim yaptığımız hazırlık, yakın tarihimizin en detaylı ve en düzgün hazırlığı. Artık biz hazırız. Sayılı gün var ama biz hazırız. Ben buradan Sayın Erdoğan'a diyorum ki 'Millet İttifakı hazır, sizin hazırlıklarınız nerede, yeni anayasanız nerede, önümüzdeki 5 yıl bu ülke için ne yapacaksınız söyleyin.'

Çok gürültülü oldu, gelgitli oldu ama perşembe günü oturduk ilk defa, pazartesi de açıkladık.

Olabilecek isimlerle ilgili çok yoğun bir toplumsal tartışma devam ediyordu, biz de bu tartışmaları takip ediyorduk. Her parti bu isimleri kendi içinde değerlendirerek geldiği için muhtemel adaylarla alakalı partilerde ve toplumda kanaatler vardı. Bu kanaatleri masaya koyduk ve sonuca vardık.

En hazırlıklı ve donanımlı kadro olarak hazırız.

(Erdoğan'ın ilk anlarda müdahale edemedik açıklaması) Ölümlerin çoğu ilk 48 saatte müdahale edilemediği için oldu. İnsanlar nefessiz kaldığı için ve donarak öldü. İş makineleri geç hareket ettiği için insanlar öldü. TSK ve maden işçilerinin derhal harekete geçmedikleri için insanlar hayatını kaybetti. Sayın Erdoğan bunu 'ilk 2 gün biraz aksaklık oldu' diyerek basitleştiremezsiniz.

(Akşener'in Altılı Masa'ya dönüşü) Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık. Gece en son 2.30 civarıydı telefon görüşmem. Sabah tekrar devam ettik. Toplantının olacağı saate kadar da bu görüşme trafiği devam etti. Çoklu bir müzakere ortamı olduğu için ikili veya üçlü beşli istişareler oluyor. Sonuçta biz bu işi uzlaşıyla bitirdik. Demokraside farklı fikirler olur, farklı çözümler bulunur.

(Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş formülü) Formülasyonu nasıl ve ne zaman olacağı, hukuki ve siyasi yönlerini dün toplantımızda uzun uzun konuştuk. Makul bir formatta olması gerekiyordu. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i de takıma kattık devam ediyoruz. Hep beraber aynı takımda olmamız önemli. Milletimizin gönlünde yer alan isimlerin bu işin içinde olması... Büyük resim bu.

2 MART GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Perşembe günü kalkmadan önce 6 genel başkanın imzasıyla pazartesi günü tekrar toplanacağımızı ilan ettik. Diplomaside buna çapalamak denir. 6 tane imzayla çapayı attık. Dolayısıyla o pazartesi günkü toplantının gerçekleşmesinde rol oynadı. 4 günlük süre içerisinde başladı bitti ve ortak adayımızı açıkladık.

Cumartesi günü beş genel başkan oturduğumuzda beş imzalı bir metin açıklamadık. Bu da bir siyasi duruş. Cuma günü İYİ Parti açıklama yapmış, cumartesi beş lider bir araya gelmişiz ama imzalı bir açıklama yapmadık. Beş imzalı bir şey olmasını istemedik.

Sayın Akşener'in gelmiş olmasından çok büyük memnuniyet duyduk, çok sevindik. Önce birer kahve içtik sonra masaya geçtik. İki belediye başkanının yardımcı olması konusunu değerlendirdik. Yeni bir fikir olduğu için iyice irdeledik.

Herkes farklı üslupta görüşlerini ifade ediyor. 1 senedir aynı masada oturduğumuz için herkesin huyunu, duruşunu artık tanıdık. Hiçbir zaman kırılma, gücenme olmaz. Herkes fikrini söyler. Sonuçta uzlaştık, bitirdik.

Son 5 yıldır kaşı çatık bir cumhurbaşkanının, kızgın bir yönetimin, ne zaman konuşsa ağzından hakaretler dökülen bir Bahçeli'nin olduğu hükümetin oluşturduğu sonucu biliyoruz. Öfkeyle, nefretle, hakaret yağdırarak ülkeyi yönetiyorlar. Büyük bir enkaz bırakıp gidecekler.

Tek bir kişiye oy istemeyeceğiz. Bir kadroya oy isteyeceğiz. Bir yıldızlar takımına oy isteyeceğiz. Altı genel başkan, iki çok kıymetli ve başarılı belediye başkanı arkadaşımızla yıldızlar takımı oluşturduk.

12. MADDE AÇIKLAMASI

Şu andaki mevzuata göre bu mümkün değil. Aynı anda her iki görevi yapacaklar diye bir şey yazmıyor dikkat ederseniz. Yasalara ve meclisteki dengelere bakılacak. Eğer belediye başkanı görevinden ayrıldığında, belediyenin anahtarını şu andaki iktidara teslim edecekse bu doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanının uygun göreceği zaman ne zaman? 2024 Mart seçimine kadar beklenebilir. Bu artık programın başında da konuştuğumuz gibi siyasi ve hukuki değerlendirmelerle beraber cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda olacak bu. Çünkü belediye başkanlarının görevlerine devam etmeleri çok kritik. İki belediyede zaafiyet olsun istemeyiz.

12 maddede, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem