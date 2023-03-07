CHP’den gece yarısı Kemal Kılıçdaroğlu videosu: 'Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun hayatını anlatan bir videoyu "Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor" ifadeleriyle paylaştı.

CHP, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatından kesitler içeren bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun hayatını ve siyasi kariyerini anlatan bir videoda şu ifadeler yer aldı:

Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde büyüyen küçük çocuğun cumhuriyetin şefkatli elleri büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını örnek alarak yaşamını memlekete adayan bir insanın hikayesi.

Siyasi tartışmaların vazgeçilmem galibi olarak tanıdı ona halk kitleleri. Nazımiyeli öğrenci Kemal gibi Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu da dersini iyi çalışıyor, siyasi rakiplerini canlı yayınlarda suspus ediyordu.

Halkın cüzdanına gözünü dikenlere meydan okurken bilgisine, azmine, milletin gücüne güvendi.

Hepimiz için hesap sordu. Görevden hiç kaçmadı. Emanet bildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğunun hakkını verebilmek, milletin sesi olabilmek ayrıştırmak değil, birleştirmek için yanını canını dişine taktı.

En çok o eleştirildi, vazgeçmedi. Hedef gösterildi, vazgeçmedi. Canına kastettiler, vazgeçmedi.

O adalete inandı. Birimiz için adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur diyerek yollara düştü. Ankara'dan Istanbul'a yirmi beş gün boyunca dört yüz elli kilometre yolu hepimiz için yürüdü. O Türkiye'nin birliğine inandı.

Bizi bölmek için farklılıklarımızı sömürenlere isyan etti. Helalleşme çağrısıyla birlikte Türkiye olduğumuzu, birlikten kuvvetli doğduğunu gösterdi.

O takım çalışmasına inandı. Doğru takımları kurarak büyükşehir belediyelerindeki iktidar saltanatına son verdi.

O çok sesliliğe inandı. Büyük bir nezaket ve kararlılıkla. Bundan tam bir yıl önce muhalefet partilerini büyük bir Türkiye ittifakı altında birleştirirken umudun ışığını yaktı.

O, bay Kemal o tevazünün, azmin kararlılığın, çalışkanlığının sesi, o sizin sesiniz. O umudun sesi. O Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi milletindir geliyor. Değişim için geliyor. Yaralarımızı sarmak, ikinci yüzyılında Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için geliyor.

Kaldır başını Türkiye, önümüz aydınlık. Birlikte kuracağız bu ülkeyi, birlikte güldüreceğiz çocuklarız, birlikte değiştireceğiz makus tarihimizi. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor.

Video, Kılıçdaroğlu'nun "Doğrul milletim, asla başını eğme, başlıyoruz" sözleriyle sona eriyor.