AYM Kararı Sonrası Mahkemeden 'Can Atalay' Çıkışı: Topu Meclis'e Attı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararı sonrası Türkiye İşçi Partisi(TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine ilişkin 'yok hükmünde' kararı sonrası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile TİP heyeti arasındaki görüşme gerçekleştirilmişti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'in olağanüstü şekilde toplanması için yarın başvuru yapılacağını açıklamıştı.

Dün bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TİP MYK üyesi Ahmet Şık ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 16 Ağustos için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin ‘yok hükmündedir’ kararı sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı. Mahkeme, şu beyanda bulundu:

"Anayasa Mahkemesi'nin 22/2/2024 tarihli kararın konusunun ise, TBMM Genel Kurulu'nun 30/1/2024 tarihli 54. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 3/1/2024 tarihli ve E.2023/12611 sayılı yazısının Başkanlıkça okunmak suretiyle Genel Kurul'a bildirilmesi işlemine ilişkin olduğu, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, hükümlü müdafiilerinin benzer taleplerinin daha önce değerlendirilerek karara bağlanmış olması ile talep dilekçesine konu Anayasa Mahkemesi kararının ise TBMM Genel Kurulu işlemine yönelik olduğu anlaşılmakla..."

YARGITAY VE 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN CAN ATALAY KARARLARI

Geçmişte de AYM, TİP’ten Hatay Milletvekili seçildiği halde Gezi davası tutuklusu olduğu için Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden çıkamayan Atalay için 2 kere ‘hak ihlali’ kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararını 2 kere Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti. Yargıtay, Gezi davasında hükümlerin onandığını belirterek, AYM'nin kararını tanımadı ve tahliye talebini reddetmişti. Mahkeme de AYM'nin değil, Yargıtay'ın kararını esas almıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, şimdi de AYM'nin son kararının mahkemeyle bağının olmadığına işaret etti. Mahkemenin kararında, AYM kararının TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekilerek, 'karar verilmesine yer olmadığı'na hükmedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem