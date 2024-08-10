MHP'li Vekilden Valiye Atatürk Sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 12 Mayıs 2022 tarihli 31833 sayılı atama kararı ile Afyonkarahisar’a atanan Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, makam odasında tepki çeken bir değişikliğe gitti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın, valilik binasındaki makam odasından Atatürk’ün fotoğrafının yerini değiştirdiği görüldü. 27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kübra Güran Yiğitbaşı’ya neden bu değişikliği yaptığını sordu.

Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Hatırladığım kadarıyla Afyon Kalesinin fotoğrafının olduğu yerde Atatürk’ün fotoğrafı vardı. Atatürk’ün fotoğrafı oraya farklı bir anlam ve ciddiyet katardı.”

Hatırladığım kadarıyla Afyon Kalesinin fotoğrafının olduğu yerde Atatürk’ün fotoğrafı vardı.

Atatürk’ün fotoğrafı oraya farklı bir anlam ve ciddiyet katardı..



⁦@AfyonValiligi⁩ pic.twitter.com/R9dEqCCf9Q — Dr. M. Hidayet VAHAPOĞLU 🇹🇷 (@HVahapoglu) August 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem