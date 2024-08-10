Efkan Ala Tek Tek Anlattı: İşte AKP'ye Katılımlarda Merak Edilen Detaylar

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgi ile tarihinde ilk defa ikinci parti durumuna gerileyen AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atacağı adımlar merak konusuydu. AKP’nin dört gün sonra kutlanacak olan 23. yıl kuruluş yıl dönümünde başta Gelecek ve İYİ Parti’den olmak üzere kritik isimleri kadrosuna katacağı düşünülüyor.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP'ye olası katılımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala, "Yaptıklarımızı yad edeceğiz, yapacaklarımızı gözden geçireceğiz. AK Parti olarak Türkiye'yi hedeflerine doğru daha iyi şekilde nasıl taşırız ve hedefleriyle buluştururuz? Bir araya gelip, Türkiye için AK Parti'nin ne anlam ifade ettiğini ve bundan sonrası için de neler yapabileceğimizi gözden geçireceğimiz bir kutlama günü olacaktır" dedi.

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini belirten Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler." dedi.

ETKİNLİĞİN AYRINTILARI ANLATTI

Efkan Ala, etkinliğin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın konuşması olacak. Ondan önce bir gösteri. AK Parti'nin serencamını anlatan, milletimizle bütünleşmesini anlatan bir gösteri olacak. AK Parti birçok şeyin başlangıcı oldu, yeniliği getirdi Türkiye'ye. Birçok şeyin adı AK Parti ile anılır oldu. Sloganımız da bunu çağrıştıracak bir slogan olacaktır. 'Adı AK Parti.' Vizyonumuz paylaşılacak. AK Parti'nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolünün, aslında başarıdan başarıya koşması ve kendisiyle yarışıyor olmasının hem bizim siyasetimize hem de bizi izleyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin siyasetine çok önemli katkılar sunduğu kanaatindeyiz. Bu şuur ve sorumluluğun bilinci içerisinde o programları yapıyoruz."

Ala, 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye yeni katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" dedi.

Kaynak: AA