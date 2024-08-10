Bahçeye Gittikten Sonra Haber Alınamayan Adamdan Acı Haber

Aydın'da zeytin bahçesine giden ve geri dönmeyen kişinin cesedi bahçede bulundu.

Bahçeye Gittikten Sonra Haber Alınamayan Adamdan Acı Haber

Aydın’ın İncirliova ilçesinde zeytin bahçesine giden bir kişi, bahçede ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Karagözler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Mustafa Zeybek isimli vatandaş zeytin bahçesine gitti. Bir daha dönmeyen Zeybek’in sağlık durumundan endişelenen ailesi bahçeye gittiğinde Zeybek’in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Zeybek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zeybek’in cansız bedeni, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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