Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Sıcaklıklar Daha da Artacak
Meteoroloji'den 10-16 Ağustos haftası için uyarı geldi. Rapora göre, 1 hafta boyunca hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre, 10-16 Ağustos günleri arasında hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
MGM, hafta boyunca yurt genelinde hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyurdu.
Kaynak: ANKA