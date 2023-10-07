Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın ekibinden olduğu gerekçesiyle aranan Serdar Sertçelik, Ankara'da gözaltına alındı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilişkilendirilen Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı.

T24'te yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisi, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve iş insanı Muhammed Sağ’ın kaçırılması eyleminde yer aldığı öne sürülen Serdar Sertçelik’in, Kıbrıs’tan uçakla Ankara’ya geleceği bilgisini edindi. Bunun üzerine polis, uçağın geleceği gece yarısı Esenboğa Havalimanı’nda önlem aldı.

Tarifeli seferle Kıbrıs’tan gelen Sertçelik, hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim gözaltına alındı - Resim : 1
Serdar Sertçelik

Sertçelik’in vereceği bilgiler sonrasında Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanabileceği emniyet kaynaklarınca ifade edildi.

KİLİT ADAMIYMIŞ

Öte yandan Sertçelik’in adı, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında da geçti. Antalyalı iş insanı Muhammed Sağ'ın kısa süre önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, ortağı olduğu Elmacı Market’in satışı sırasında kendisinin dolandırılmak istendiğini, Sertçelik ve ortağı Koray Özdöl tarafından başına silah dayandığını öne sürdü.

Sonrasında 2021’de Antalya’da polise yaptığı başvurunun kabul edilmediğini iddia eden Sağ, devreye Ayhan Bora Kaplan'ın girdiğini ve kendisinin de can güvenliği için yurt dışına çıktığını ifade etmişti.

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