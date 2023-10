AKP'de kongre günü: Erdoğan muhalefetten LGBTİ+'ye kadar herkesi hedef aldı

GERÇEK GÜNDEM

AKP 4. Olağanüstü Kongresi, 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni ekip de belirlendi.

Hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere gitti.

Erdoğan'ın kongredeki konuşması yaklaşık 45 dakika sürdü. Sık sık 'dava' ve 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapan Erdoğan, 14 - 28 Mayıs seçimleri için "Ülkemizin üzerinde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendi" ifadesini kullandı ve akabinde muhalefeti hedef almayı ihmal etmedi.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI YAPTI, LGBTİ+ BİREYLERİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı, yeni anayasayla ilgili çağrısını da yineledi. Türkiye'yi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma niyetini dile getirirken LGBTİ+ bireyleri hedef aldı: "Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa, onlar beraber yürüsün. Cumhur İttifakı olarak da tanımıyoruz. Aile kurumunu sağlam tutan bir yapının mensuplarıyız."

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERİ 21 YILDIR ENFLASYONA EZDİRMİYORLARMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'düşük faiz' ısrarı nedeniyle Eylül 2021'den bu yana resmi otoritelerce adı konulmamış bir 'ekonomik kriz' yaşayan Türkiye'de işçi, memur ve emeklileri 21 yıldır enflasyona ezdirmediklerini savundu. Önümüzdeki dönem bu kesime yeni müjdeleri olacağını duyurdu.

Bu noktada Türk - İş'in eylül ayında dört kişilik aile için açlık sınırının 13 bin 334 liraya yükseldiğini, yoksulluk sınırını ise 43 bin 433 lira olarak hesapladığını hatırlatalım. Asgari ücret 11 bin 407 lira. En düşük emekli maaşı ise 7500 TL.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- Sevgili dava ve yol arkadaşlarım. AK Partimizin değerli mensupları, kıymetli misafirler... Salonumuzun dışında ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönlüyle, kalbiyle burada olan değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kongremize teşrif eden saygıdeğer devlet başkanlarına, bakanlara ve parti temsilcilerine ' hoş geldiniz' diyorum. Türkiye sevdasına gönül veren herkes, bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır. Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetlerine sahip çıkma sevdasıdır.

- Bu sevda, bin yılda bu toprakları vatan yapan, Allah'tan başka kimseden korkusu olmayan, vicdanı ve irfanıyla, bilgisi ve görgüsüyle insanlığa örnek olan aziz milletimizin her bir ferdinin sevdasıdır. Bu yüce sevdayı gönlünün en mutena köşesinde taşıyan siz değerli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin temsilcisi olduğu sevdaya, davaya destek olan, katkı sağlayan, fedakarca sorumluluk üstlenen herkese şükranlarımı sunuyorum. AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet verip de ebediyete intikal etmiş kardeşlerimi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN EN BÜYÜK OYUNLARIN TEKMİLİ BİRDEN SERGİLENDİ'

- Ülkemizin üzerinde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14-28 Mayıs'taki gayretlerinizi asla unutmayacağız. Milli iradenin tecellisi için gece - gündüz çalışan teşkilat mensuplarımız için milli iradeye sahip çıkan vatandaşlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki her bir ortağımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde de bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu cümle aleme beraber ilan etmeye hazır mıyız? Ses bana biraz zayıf geldi... Hazır mıyız? Şimdi oldu... Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası diyen Yunus Emre'nin izinde, Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyen Hz. Mevlana'nın yolunda, lütfunu dilediğine vereceğini duyuran Rabbimize ram olarak, yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda geri kalan her şeyi teferruat görerek yolumuza devam edeceğiz. Sivil ve özgürlükçü bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Siz yeter ki bu inanca, bu aşka sahip olun.

'BİZ LGBT TANIMIYORUZ'

- Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacağız, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim yerlerini yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın adımları destekleyerek değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa, onlar beraber yürüsün. Cumhur İttifakı olarak da tanımıyoruz. Aile kurumunu sağlam tutan bir yapının mensuplarıyız.

'İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİLERE YENİ MÜJDELER VERECEĞİZ'

- Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vereceğiz.

'ENGEL OLAMAYACAKSINIZ'

- Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti kadrolarıyla dimdik ayaktadır. Çünkü aziz milletimiz iradesi ve kararlılığıyla dimdik ayaktadır. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan asla geri dönmeyiz.

'YENİ BİR DEĞİŞİMİ AK PARTİ'DE GÖRECEKSİNİZ'

- Bu kongrede yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz. Geniş dağılımı olan, parlamentodaki yapısıyla parti yapısının çok çok farklı olduğu bugünkü kongremizde MKYK ve diğer merkez organlarımızda aynı heyecanı tekrar yaşayacağız. Yeniden ve ilk defa bu kademelerde vazife üstlenecek arkadaşlarımızı da göreceğiz. Kendi içimizdeki bu değişim ruhuna sahip çıktığımız sürece daha nice başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Ne zaman ki değişim irademizi kaybederiz, o zaman bir kısır döngüye düşeriz.

'6'LI MASA DEDİLER, 16'LI MASA DEDİLER, 116'LI MASA DEDİLER, NE OLDU?'

Erdoğan, kongre için salona girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen partililere seslendi.

"Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Her kongremizden güçlenerek çıktık, bugün de aynısını yapacağız" diyen Erdoğan, 'kardeşlik havasına' dikkati çektikten sonra muhalefete yüklenmeye geçti:

"Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya, nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice beddahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı; oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza. Ve inşallah burada da dikiş tutturamayacaklar.

6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Mart 2024'te düzenlenmesi planlanan yerel seçimlere değinen AKP lideri, teşkilatlara 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunarak "31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz" ifadesini kullandı.