Sezai Temelli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, TSK'nin operasyonlarına ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

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Sezai Temelli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki operasyonuna yönelik 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Temelli, 5 Ekim'de katıldığı bir televizyon programında TSK'nin Suriye'deki operasyonlarını kınayarak, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" demişti.

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