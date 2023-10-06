Kılıçdaroğlu Bakırköy Cezaevi'nde konuştu: 'Daha karamsar bir tablo ortaya çıkacaktır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutsaklarının tutulduğu Bakırköy Cezaevi önünde açıklama yaptı.

"Hakkında soruşturma açıldığını duyduğu anda Çiğdem Hanım yurt dışından geldi. 'Hiç bir suçum yok' diye. Fakat yurt dışına çıkma şüphesi var diye tutuklanıyor. Böyle bir adalet anlayışını dünyanın hiç bir demokrasisinde göremezsiniz. Niye kaçayım ben? Zaten yurt dışındayım. Bunu anlamak mümkün değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Böyle bir karar verilebilmesi için yukarıdan yargıca bir talimat verilmesi ve o talimatın yargıç tarafından yerine getirilmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Demokraside yargı ve yürütme birbirinden bağımsız olması lazım. Ama şimdi güçler ayrılığı yok. Bu demokrasi açısından çok tehlikeli bir tablo. Türkiye bu tablonun içinde olduğu sürece demokrasi olmayacaktır. İnsanlar geleceğe güvenle bakamayacaktır. İnsanlar düşüncelerini dile getiremeyeceklerdir. Dolayısıyla daha karamsar bir tablo ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE TEHLİKELİ BİR DURUM"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında ise "Öyle bir toplum haline geldik ki var olan haksızlığa ses çıkarmayan bir toplum yaratmaya çalışıyor. Bu son derece tehlikelidir. Arzumuz, yargının hiç bir etki altında kalmadan yargıçların da vicdanı kanaatleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine göre karar vermesidir.

Biz içeride kalan haksız yere tutuklanan arkadaşların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.