Kılıçdaroğlu'ndan tepki: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz

Meclis’in açılacağı 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye’ye yönelik hava harekatları düzenliyor. Harekatlardan önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “üçüncü tarafların PKK/PYD unsurlarından uzak durması” konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Dün, ABD’ye ait bir F-16, Türk SİHA’sını düşürdü. Olayla ilgili açıklamalar ABD tarafından geldi. Pentagon Sözcüsü de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, olayı doğruladı ve Türk SİHA’sının ABD askerlerine 500 metreden daha fazla yaklaştığını, tehdit değerlendirmesi yapıldığı için vurulduğunu aktardı.

Türkiye’den olayla ilgili ilk açıklama bugün Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, ABD'ye ait bir savaş uçağı tarafından Suriye'de SİHA'nın düşürüldüğünü teyit etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından iktidarın sessizliğine tepki gösterdi.

"Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?"

Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız.

Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız.

Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz.

ABD “meşru müdafaa” diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise “farklı teknik değerlendirmeler” diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor.… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem