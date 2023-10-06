Dışişleri'nden düşürülen SİHA açıklaması: "Çatışmasızlık mekanizması" vurgusu

Dışişleri açıklamasında ABD savaş uçağının Türk SİHA'sını düşürdüğünü kabul etti ve müdahalenin Suriye'deki hedeflere yönelik operasyonun etkilenmediği belirtildi. Açıklamada "İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

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Dışişleri'nden düşürülen SİHA açıklaması: "Çatışmasızlık mekanizması" vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ABD F-16'sı tarafından düşürülen Türk SİHA'sına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada SİHA'nın düşürülmesinin operasyona etkide bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlık “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili: Suriye'de Türk SİHA'sı vurduk; askerlerimiz Türkiye'ye ait olduğunun farkındaydıABD'li yetkili: Suriye'de Türk SİHA'sı vurduk; askerlerimiz Türkiye'ye ait olduğunun farkındaydıGüncel

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

"ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASININ DAHA ETKİN İŞLETİŞMESİ YÖNÜNDE..."

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."

PENTAGON: POTANSİYET BİR TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye hava sahası içerisinde Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), ABD F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü dün akşam saatlerinde yaptıkları açıklamayla teyit etti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD'li komutanlar, ABD birliklerine 500 metreden daha yakın olan insansız hava aracını (İHA) potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları daha sonra İHA'yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Türk mevkidaşı Yaşar Güler in de bu konuda görüştüğü belirtildi.

Yaşananlar NATO tarihinde de bir ilk olarak yer aldı.

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