Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı
Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alınmıştı. Asker, serbest bırakıldı.
Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.
Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.
Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...— Serhan Asker (@Serhan_Asker) October 6, 2023
Hakkımda yakalama emri varmış...
SERBEST BIRAKILDI
Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Asker, Halk TV’nin web sitesinde daha önce yayınlanan bir haberle ilgili gözaltına alındığını söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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