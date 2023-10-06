Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı

Halk TV programcısı Serhan Asker, İzmir'de gözaltına alınmıştı. Asker, serbest bırakıldı.

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Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı

Halk TV programcısı Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de gözaltına alındığını söyledi.

Asker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." dedi.

Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker, serbest bırakıldı - Resim : 1

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SERBEST BIRAKILDI

Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Asker, Halk TV’nin web sitesinde daha önce yayınlanan bir haberle ilgili gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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