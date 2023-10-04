RTÜK'ten Halk TV'ye "Ayşenur Arslan" cezası: "Kraldan çok kralcılığın son örneği"

RTÜK, Halk TV'ye 5 program durdurma cezası verdi. RTÜK Üyesi Taşcı, dün Ayşenur Arslan'ın ifadesini alan savcının suç belirlemesi yapmadığını belirtti ve "RTÜK, terör eyleminin , terörün amaçlarına hizmet edildiği 'suçunu' tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği!" dedi.

Son Güncelleme:
RTÜK'ten Halk TV'ye "Ayşenur Arslan" cezası: "Kraldan çok kralcılığın son örneği"

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili kırpılan ve bir bölümü üzerinden hedef gösterildiği sözleri nedeniyle Halk TV'ye 5 program durdurma cezası verdi.

Halk TV'deki sözlerinin ardından hedef olmuştu: Ayşenur Arslan serbest bırakıldıHalk TV'deki sözlerinin ardından hedef olmuştu: Ayşenur Arslan serbest bırakıldıGüncel
Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”Siyaset

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1- RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programındaki İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle Halk TV’ye “terörün amacına hizmet” savıyla % 5 para, 5 kez de program durdurmasına oy çokluğuyla karar verdi. Karara Tuncay Keser ile karşı oy verdik.

2- Savcılığın bile Ayşenur Arslan’ın sözleri nedeniyle ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı ve “suç” belirlemesi yapmadığı bir ortamda RTÜK, “terör eyleminin , terörün amaçlarına hizmet” edildiği “suçunu” tespit etmesi oldukça manidar. Kraldan çok kralcılığın son örneği!

3- RTÜK ayrıca Halk TV’ye Kültür ve Turizm Bakanlığının 60. Altın Portakal Film Festivalinden “Kanun Hükmünde” belgeseli nedeniyle çekilmesini eleştiren yönetmen Ezel Akay’ın sözleri nedeniyle de “eleştiri sınırını aşmaktan” yüzde 3 para cezasına oyçokluğuyla karar verdi."

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan hakkında, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söyledikleri nedeniyle RTÜK ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Halk TV, programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

RTÜK'ten Halk TV'ye "Ayşenur Arslan" cezası: "Kraldan çok kralcılığın son örneği" - Resim : 3

Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı.

Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terörü övmek de asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz.

Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında kaç kişi var 20 kişi, 30 kişi. İstedikleri bu.

Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

NE DEMİŞTİ?

Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

Etiketler
Ayşenur Arslan RTÜK Halk TV
Son Güncelleme:
100 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitleri ve arsa sahibine dava: Projesiz ve ruhsatsız yapılmış 100 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitleri ve arsa sahibine dava
iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz
MİT'ten Suriye'de operasyon: Hedefte İstiklal saldırısı var MİT'ten Suriye'de operasyon: Hedefte İstiklal saldırısı var
Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol
ÇOK OKUNANLAR
Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi! Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi!
İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar' İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'
Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti? Adnan Oktar'ın sırları ortaya çıktı: Neden tüm kadınları birbirine benzetti? İşte şifreli kelimeler
'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir' 'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir'
Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? Memurların mesai saatleri kısalıyor mu?