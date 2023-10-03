Halk TV'deki sözlerinin ardından hedef olmuştu: Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını değerlendirdikleri canlı yayındaki konuşmasının bir bölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Arslan ifadesinin alınması için gözaltına alındı.

SÖZLERİ KESİLDİ BUNLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ



Ayşenur Arslan, Halk TV’de Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söylediklerinin bir bölümü nedeniyle gözaltına alındı.



👉Arslan'ın aynı yayında söyledikleri ise görmezden gelindi! pic.twitter.com/78sYvj7GVh October 3, 2023

Ayşenur Arslan'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Arslan, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Gerçek Gündem'in ulaştığı ifade tutanağında Ayşenur Arslan, Savcılıktaki ifadesinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekletirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sindirme maksatlı mesaj veriyor olabilir diye düşündüm.

Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğu gibi burada da lanetliyorum.

Yukarıda söz ettiğim gibi güvenlik bürokrasisinin son zamanlarda başarılı şekilde sürdürdüğü politikasına yönelik bir takım güçlerin terör örgütü kılığına bürünerek mesaj vermiş olabileceği ihtimalini sorgulamak istedim.

Tekrar etmem gerekirse sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır."

Ayşenur Arslan, serbest bırakıldıktan sonra Çağlayan Adliyesi'nde... Arslan'ın yanında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve gazeteciler vardı.

SERBEST BIRAKILAN ARSLAN'DAN AÇIKLAMA: SAĞLIĞIMIN BOZUK OLDUĞU BİR DÖNEME DENK GELDİ

Gazeteci Arslan serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bana söylenen bunun bir gözaltı olmadığı. Gözaltı prosedürü uygulanmadı. Hastaneye götürülmedim. Emniyet müdürlüğüne gitmedik. Neredeyse Terörle Mücadele Ekipleri bana savcılığa kadar eşlik etti.

Savcı sosyal medyada köpürmüş olan meselenin köpüğünü alarak sorular yöneltti. Ben orada ne anlattığımı ne kastettiğimi terörü övmek bir yana dursun bu konudaki kaygılarımı anlattım. Ve neticede serbest kaldım. Bunun sonucu takipsizlik ya da davaya dönüşmesi mi bilmiyorum. Netice itibarıyla buradayım.

Bir tek şunu söylemek istiyorum. Canlı yayından alınıp savcılığa, mahkemeye oradan da Merdan Yanardağ varken; Herhangi yasal hakkının kullanması engellenen Barış Pehlivan varken; Gezi hükümlüleri varken benim bu olayı gereğinden fazla ciddiye alınıp mesele edecek durumum yok. Pek çok kişinin başına çok daha ciddi şeyler geliyor. Ben bunu mesele olarak görmekten utanırım.

Medya tarihine bir vesileyle katkısı olacaksa da bundan da mutluluk duyarım. Biraz yorucu bir süreç tam da sağlığımın bozuk olduğu bir döneme denk geldi. O yüzden biraz konuşma orucu içinde olacağım. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Sizleri meslektaşlarım aracılığıyla bilgilendiririm."

"ORANTISIZ BİR UYGULAMA"

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) Erol Önderoğlu, Ayşenur Arslan’a yönelik operasyona tepki gösterdi. Önderoğlu, “Gazeteci ifade için çağrılsa zaten kendi isteği ile gider, düşüncelerini açıklar. Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programında ‘terörü lanetliyorum’ demesine rağmen gözaltına alınması, ifade özgürlüğünü diken üstünde tutmaya dönük orantısız bir uygulamadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan hakkında, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söyledikleri nedeniyle RTÜK ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Halk TV, programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı.

Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terörü övmek de asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz.

Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında kaç kişi var 20 kişi, 30 kişi. İstedikleri bu.

Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”