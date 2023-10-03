Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin savcı mütalaasını verdi!

Mersin Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H.Y., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar anne S.Y., büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y. 'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu H.Y.'nin; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

H.Y.'nin ayrıca gelini S.Y.'ye karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y.'ye karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A.Y. ve ağabey O.Y.'nin beraatı, anne S.Y.'nin ise cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021’de Mersin Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, kayboldu.

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Y. tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem