MİT'ten Suriye'de operasyon: Hedefte İstiklal saldırısı var
MİT'in, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ileri sürülen PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdiği açıklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden olduğu ileri sürülen, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdiği açıklandı.
Kaynak: AA
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