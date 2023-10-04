MİT'ten Suriye'de operasyon: Hedefte İstiklal saldırısı var

MİT'in, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ileri sürülen PKK/KCK'lı Nabo Kele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Son Güncelleme:
MİT'ten Suriye'de operasyon: Hedefte İstiklal saldırısı var

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden olduğu ileri sürülen, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
MİT Suriye
Son Güncelleme:
Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak Show TV'nin Aile dizisi karışıyor! Serenay Sarıkaya’nın yerine yeni isim... Artık o olacak
Neredeyse yayayı eziyordu: 'Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim' Neredeyse yayayı eziyordu: 'Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim'
Ekim Ayında Tüketebileceğiniz Lezzetli ve Sağlıklı Balıklar! Mutlaka Sofranızda Olsun Ekim Ayında Tüketebileceğiniz Lezzetli ve Sağlıklı Balıklar! Mutlaka Sofranızda Olsun
100 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitleri ve arsa sahibine dava: Projesiz ve ruhsatsız yapılmış 100 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhitleri ve arsa sahibine dava
ÇOK OKUNANLAR
Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi! Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi!
İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar' İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'
Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti? Adnan Oktar'ın sırları ortaya çıktı: Neden tüm kadınları birbirine benzetti? İşte şifreli kelimeler
'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir' 'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir'
Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? Memurların mesai saatleri kısalıyor mu?