Neredeyse yayayı eziyordu: 'Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim'

Kadıköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan bir sürücü, yayayı gördüğünü ancak yayanın kendisini görmediğini ifade etti. Polis ekiplerinin drone görüntüsünde ise yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü.

Son Güncelleme:
Neredeyse yayayı eziyordu: 'Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye toplamda 5 bin 937 lira cezai işlem uygulandı.

Ceza uygulanan bir sürücü, haksız yere ceza aldığını iddia ederek, yayanın kendisini görmediğini belirtti. Polis ekiplerinin dron görüntüsünde ise yayanın son anda ezilmekten kurtulduğu görüldü.

'BEN AKŞAMA KADAR ONU MU BEKLEYECEĞİM'

Denetimde ceza kesilen bir sürücü ise, yayanın kendisini görmediğini söyleyerek, "Yaya keyfine göre gidiyor. Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim? Yayayı gördüm, yaya beni görmüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz
190 TL'ye kapışılıyor. Hasadı başladı! Eken ve satan paraya para demiyor 190 TL'ye kapışılıyor. Hasadı başladı! Eken ve satan paraya para demiyor
Sıra onlara geldi: Tefecilere operasyon Sıra onlara geldi: Tefecilere operasyon
7 katlı binanın yıkımı esnasında yurttaşın yaşadığı panik kamerada 7 katlı binanın yıkımı esnasında yurttaşın yaşadığı panik kamerada
ÇOK OKUNANLAR
Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi! Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi!
İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar' İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'
Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti? Adnan Oktar'ın sırları ortaya çıktı: Neden tüm kadınları birbirine benzetti? İşte şifreli kelimeler
'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir' 'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir'
Yeni gündem: Memurların mesai saatleri kısalıyor mu? Memurların mesai saatleri kısalıyor mu?