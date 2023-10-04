Sıra onlara geldi: Tefecilere operasyon

İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız!" dedi.

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Sıra onlara geldi: Tefecilere operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız!" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İstanbul’da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek!”

Kaynak: Gerçek Gündem

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