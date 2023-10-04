7 katlı binanın yıkımı esnasında yurttaşın yaşadığı panik kamerada

Depremin vurduğu Hatay’da 7 katlı binanın yıkımı esnasında bir vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Son Güncelleme:
><

Depremin vurduğu Hatay’da 7 katlı binanın yıkımı esnasında bir vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Antakya’da zarar gören binlerce ağır hasarlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde 7 katlı binanın yıkımı iş makinasıyla kolonlarına zarar verilerek gerçekleştirildi.

Yıkımı sonradan fark eden yaşlı bir vatandaşın çökme esnasında yaşadığı panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Hatay
Son Güncelleme:
Akıl almaz olay: Böcek ilacı evi patlattı! Akıl almaz olay: Böcek ilacı evi patlattı!
iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz iddialar doğruymuş. Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine veda etti. Artık orada seyredeceksiniz
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Ekim Ayında Tüketebileceğiniz Lezzetli ve Sağlıklı Balıklar! Mutlaka Sofranızda Olsun Ekim Ayında Tüketebileceğiniz Lezzetli ve Sağlıklı Balıklar! Mutlaka Sofranızda Olsun
ÇOK OKUNANLAR
Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi! Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi!
İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar' İslam Memiş 'büyük sıfırlama'yı yazdı: 'İnsanlık tarihinin görmediği miktarda para basacaklar'
Eski bakan örgüte operasyonu haber vermiş: Adnan Oktar'ın tüm sırları ortaya çıktı! Neden tüm kadınları birbirine benzetti? Adnan Oktar'ın sırları ortaya çıktı: Neden tüm kadınları birbirine benzetti? İşte şifreli kelimeler
Oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti Oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti
'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir' 'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir'