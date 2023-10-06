Muğla'da kayıp yaşlı adamın kemikleri bulundu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 18 Ağustos tarihinde yakınları tarafından kayıp olarak ihbarda bulunulan 72 yaşındaki Bekir Kaymak Yatağan Akgedik Mahallesindeki bir arazide kemikleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Akgedik mahallesinde bir vatandaş boş tarlası içinde insan kafatası gördüğünü belirten Jandarma bilgi verdi. Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde yapılan ve çevrede yapılan araştırmada, farklı noktalarda insan vücuduna ait kemik parçaları bulundu.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bulunan kıyafet parçaları üzerinden yapılan araştırmada bulunan insan kemiklerinin 16 Ağustos tarihinde Bayır Mahallesi'nde kayıp şahıs olarak aranan Bekir Kaymak’a ait olabileceği değerlendirildi. Bekir Kaymak’ın yakınlarına tarafından kıyafetler üzerinde yapılan incelemede bulunan kemiklerin kayıp şahsa ait olduğu değerlendirildi. Bulunan kafatası ve insan vücuduna ait kemikler Muğla Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem