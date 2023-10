Kılıçdaroğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Vicdanlı insanlara sesleniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

“BENİM GÖREVİM ADALETSİZLİĞİ GÖRÜNÜR HALE GETİRMEK"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret ettik. Ziyaretimizin temel gerekçesi şu; açık ve net söylüyorum, bu ülkede adalet yok. Halkın seçtiği bir milletvekili; anayasaya, hukuka, demokrasiye aykırı olarak hapiste tutuluyorsa bir sorun var demektir. Benim görevim de bu adaletsizliği daha görünür hale getirmektir. Adalet eğer gerçekten sağlanacaksa, haksızlıklara karşı mücadele edilecekse bu haksızlıklara muhatap olan; gereksiz yere, hukuksuz bir şekilde hapse atılan insanlara yardım etmektir, onların yanında durmaktır.

ADALETSİZ NEREDE VARSA GİDERMEK İÇİN MÜCADELE EDERİM

Ben adalet, hakkı, hukuku, insan haklarını, demokrasiyi savunuyorum. Bu arkadaşların hiçbirisi CHP’ye oy vermemiş olabilir. Ama bir kişi haksızlığa uğrar ve siz sessizliğinizi korursanız o zaman topluma da insanlığa da hizmet etmiyorsunuz demektir. Ben insana da topluma da herkese de hizmet etmek isterim. Adaletsizlik nerede varsa ben o adaletsizliği gidermek için mücadele ederim.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Burada, bu hapishanede binlerce kişi yatıyor. Bu hapishanede avukatlar, düşünen insanlar yatıyor. Bu hapishanede; gerçekten hasta, doktora gidecek, tedavi olması gereken insanlar yatıyor. Biz bütün bu haksızlıklara karşı toplumun sesi olmak istiyoruz, dürüst, namuslu insanların. Haksız yere bir kişinin hapse atılması doğru değildir. Bir kişi haksızlığa uğruyor ve sessiz kalıyorsak o zaman bütün toplum haksızlığa uğradığında adaletsizlikle karşı karşıya kaldığında biz o zaman hiç sesimizi çıkarmamış oluruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz.

"CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA GİTTİ, TEMİZ KÂĞIDI ALDI"

Can Atalay ile görüşüp görüşmediğine; mahkemenin henüz tahliye etmemesine ilişkin yöneltilen soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Eğer bir yargı, yürütme organının yani sarayın kontrolündeyse o yargı adalete uygun karar vermez. O yargı sarayın yani yürütme organının talepleri doğrultusunda karar vermiş olur. Can Atalay milletvekili olmadan önce gitti cumhuriyet savcılığına başvurdu, temiz kağıdı aldı. Milletvekili seçilebilirsin dediler. Aldı kağıdı getirdi YSK'ya. Vatandaş oyunu verdi, milletvekili seçildi. Şimdi diyorlar ki sen hapisten çıkamazsın. Niçin? Bir yanlışlık varsa en başta bu kararı verenlerde yanlışlık var. Şimdi saraydan talimat var, 'bunu hapishaneden dışarı çıkarmayacaksınız' diyor. Yargıtay da bu karara uydu, hukuku çiğnedi, kanunları çiğnedi. Yargıtay'ın tarihinde böyle bir olay olmamalıydı, bu da oldu. AYM'nin oturup bir karar vermesi lazım. Can Atalay'ın ve diğerlerinin de bir an önce çıkması lazım.

"BU ÜLKEDE VİCDANLI İNSANLAR VAR"

Hiç kimse düşünceden ötürü yargılanmamalı. Düşünceden, ahlaktan, erdemden korkulur mu? Bu ülkede demokrasi yok, ben bunun farkındayım. Bütün yargıçların demeyeyim ama yargıçların önemli bir kesiminin karar almadan önce birilerine danıştığını da biliyorum. Şimdi o danışılan görüşler çerçevesinde alınan kararlar olduğunu biliyorum. Burada olmamın temel nedeni de o kararların yanlış olduğunu herkese duyurmaktı. Bu ülkede vicdanlı insanlar var, ben o vicdanlı insanların yüreğine sesleniyorum."