Arınç'tan yeni açıklama: YSK'nın seçimi erteleme yetkisi bal gibi var

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Seçim ertelenmeli" çıkışının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Seçimle ilgili '3 seçeneğin masada olduğunu' belirten Arınç, bu seçeneklerin dışında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da devreye girebileceğini savunarak "YSK’nın seçimi erteleme yetkisi bal gibi var. 79. Madde bunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

'KONUŞMUŞSAM NAMERDİM'

Siyasetin gündemi haline gelen açıklamaları hiçbir siyasiyle görüşmeden yaptığını savunan Arınç "Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta Cumhurbaşkanı, AK Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür" dedi.

Arınç, seçim için 3 seçenek öngördüğü belirterek "Birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması" ifadelerini kullandı.

'UZLAŞMAK EN GÜZELİ'

Eğer anlaşma olmazsa partilerin pişman olabileceğini iddia eden Arınç "Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle’nin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak" diye konuştu.

'ANAYASA DIŞINDA BU İŞ OLMAZ'

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu belirten Arınç "Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz" diye konuştu.

'BAL GİBİ YETKİLİ, HERKES AÇSIN OKUSUN'

Arınç "YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…” başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili" yanıtını verdi.

'ÇOK YANLIŞ DÜŞÜNMÜYORSUN'

Gürkan Zengin "Son birkaç yıldır sergilenen tavırlar, uygulamalar yargı ve medya üzerine, bir sivil vesayet varmış gibi geliyor, yanlış mı düşünüyorum?" sorusuna da Arınç “Çok yanlış düşünmüyorsun. Bu sizin düşünceniz benim de kısmen düşüncem." diye karşılık verdi.