Bahçeli’ye memleketinde büyük tepki: Bu saatten sonra oy yok

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra yaşananlarla ilgili Osmaniye halkı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepkili.

Bahçeli’ye memleketinde büyük tepki: Bu saatten sonra oy yok

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ili derinden etkiledi. 35 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce bina yıkıldı. Deprem sonrasında yaşanan koordinasyonsuzluk ve yardımlardaki eksiklikler de ayrıca eleştiri konusu oldu.

Bu eleştirilerden bazıları da Osmaniye’de Devlet Bahçeli’ye yönelik.

DW Türkçe‘den Burcu Karakaş’ın aktardığına göre halk Bahçeli’ye tepkili. Tepkilerin merkezi de ‘Devlet Bey Konağı.’ Bu konak, Bahçeli’nin Osmaniye’de doğduğu evin yerine inşa edilen ve Osmaniye ziyaretlerinde kaldığı konak.

Bir depremzede, Bahçeli’nin Osmaniye’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunmadığını belirterek, şunları dedi: “Oy zamanı herkes gelip yalakalık yapıyor. Televizyonda Osmaniye’yi hiç göstermediler. Burası hep can pazarıydı. Bu saatten sonra AKP’ye de MHP’ye de oy yok. Bizleri ölüme terk ettilerse bu ülkede onlara oy yok. Bir kere oy verdim, pişman oldum.”

Başka bir depremzede de konağın depremzedelere açılmamasına tepkili: “Binadan çıktıktan sonra ölümün eşiğindeydik tekrardan. Binalar kendi kendine üzerimize yıkılmaya başladı. Üç beş metreyle kurtulduk. Burada en güvenli yer konağın olduğu yerdi ama açmadılar. Evin içini istemedik biz, bahçeyi diyoruz. Sadece bahçeye yağmurda çocukları alsalardı o bile yeterdi bize.”

Depremzedelerin söylediğine göre, depremin ilk gününden beri özel harekat polisleri konakta nöbet tutuyor.

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