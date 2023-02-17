Kılıçdaroğlu'ndan "Not tutan AKP'li Çelik"e: Milletimize sataşmanızı hiç önermem

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP MYK sonrası konuşan Ömer Çelik'in açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem" dedi. 

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Kılıçdaroğlu'ndan "Not tutan AKP'li Çelik"e: Milletimize sataşmanızı hiç önermem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik sözleri not ettiklerini söylemesine tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem" dedi. 

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti

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