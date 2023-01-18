Ankette barajı geçemeyen MHP, ORC Araştırma'yı hedef aldı: 'Mantıksız boş bir gayret'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'yi hedef aldı: "Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur."

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Ankette barajı geçemeyen MHP, ORC Araştırma'yı hedef aldı: 'Mantıksız boş bir gayret'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin oyunu ‘olduğunun üçte biri kadar’ gösterdiğini iddia ettiği ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki’yi hedef aldı. 

Şirketin anketlerinde MHP’nin barajı aşamadığı görülüyor; Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda. 

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur. ORC'nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır."

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