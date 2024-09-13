Ankara'da Kritik Temas! MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Liderleriyle Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konuları ele alındı.

Ankara'da Kritik Temas! MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Liderleriyle Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNDEM, ATEŞKES MÜZAKERELERİ VE ESİR TAKASI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konuları ele alındığı belirtildi.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği görüşmede, Hamas’ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail’in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail’in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Kaynak: İHA

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