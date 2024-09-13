Özel'den Erdoğan'a Erken Seçim Çağrısı: 'Son Tarih 2025 Kasım'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kocaeli’de Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Özel, iktidara erken seçim çağrısı yaparak 2025 yılının Kasım ayını işaret etti.

Erdoğan'ın Anayasa'ya göre yeniden aday olabilmesi için Meclis'in 360 milletvekiliyle erken seçim kararı alması gerektiğini, bu sayıyı da AKP-MHP'nin tek başına karşılayamadığını ifade eden Özel, "2025 Kasım ayında erken seçim yapmak istiyorsanız biz varız. Seçimleri yenileyelim. Ama sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşması şu şekilde:

"CHP iktidara gidiyor. 2025 yılının Kasım ayı, Sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir.

Anayasa şunu yazıyor: Meclis 360 milletvekiliyle seçim kararı olursa mevcut CB son bir kez aday olabilir"

Bunu AKP, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil.

Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri için de bizim kendilerine bir cümlemiz var.

Tam ortasında, bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden yarısı bizden... 2,5'uncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız biz varız seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın.

Yani Erdoğan'ın yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 Kasımdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a erken seçim için tarih verdi:



"Yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 kasım" pic.twitter.com/RsT3ZXqCxl — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) September 13, 2024

Kaynak: ANKA