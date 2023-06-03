Ankara'da hareketli gün: Erdoğan TBMM'de yemin edecek, kabine açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da bugün saat 15.00'te TBMM’de yemin edecek. Törene yabancı ülkelerden 20 lider ve 45 bakan katılacak. Erdoğan'ın merakla beklenen yeni kabinesini bu akşam Çankaya Köşkü'nde açıklaması bekleniyor.

Ankara'da hareketli gün: Erdoğan TBMM'de yemin edecek, kabine açıklanacak

2023 seçim sonuçlarının belli olması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını alacak sonra da Meclis’te yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Meclis yabancı lideri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanı sıra 20 dünya lideri de yemin törenini izlemek için Meclis’te hazır bulunacak.

Erdoğan’ın yemin törenini izleyecek liderler arasında Azerbaycan devlet Başkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinin devlet başkanları da yer alacak. Liderlerle birlikte 45 ülkeden de bakan düzeyinde katılım olacak.

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ÖNCE ANITKABİR, SONRA SARAY

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra Anıtkabir’e gidecek. Sonra da atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek. Göreve başlama töreni de burada gerçekleştirilecek. Erdoğan seçim nedeniyle ara verdiği diplomasi trafiğine de hızla başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanının ilk konuğunun da bu kapsam da Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Muhammed bin Zayid en-Nehyan olacak.

Kabinenin eski üyeleri ile önceki gün yaptığı toplantıda vedalaşan Erdoğan’ın yemin töreninin akşamında ise Türkiye’nin merakla beklediği yeni kabinenin üyelerini Çankaya Köşkü’nde açıklayacak.

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