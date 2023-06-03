Bakanlık için 4 isime telefon gitti: 'Fahrettin Koca görevine devam edecek'

Türkiye geçtiğimiz hafta tamamlanan seçimlerin ardından yeni kabineyi merakla beklerken, kulislerden peş peşe bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsmail Saymaz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeni kabineyle ilgili kulis bilgilerini aktardı.

Bakanlık için 4 isime telefon gitti: 'Fahrettin Koca görevine devam edecek'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turunun ardından gözler kabineye çevrildi. Kabinenin yeni üyeleri merakla beklenirken, kulislerden de onlarca farklı fısıltı yükselmeye başladı. Gazeteci İsmail Saymaz da Ankara'da kulislere kulak kabarttı. Saymaz'ın aktardığına göre dört isme bakanlık için telefon gitti. 

Saymaz; Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı için telefon giden isimleri yazarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevini sürdüreceğini aktardı. Saymaz'ın verdiği bilgiler şöyle:

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Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan’a, İçişleri için Ali Yerlikaya’ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır’a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak’a bu akşam telefon gittiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek.

Bakanlık için 4 isime telefon gitti: 'Fahrettin Koca görevine devam edecek' - Resim : 2

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