'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 2. kez görüşecek' iddiası

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından pazar günü tekrar görüşeceklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bildirdi.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor."

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, CHP MYK toplantısı sonrası bir araya gelmiş; görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.