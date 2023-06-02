Osman Gökçek yemini yanlış okuduğunu söyleyen CHP'li isme 'öpücük' gönderdi: Tartışma sosyal medyaya taştı

TBMM’de 28. dönemin ilk oturumunda CHP’li Murat Emir’le AKP’li Osman Gökçek arasında ‘yemin’ polemiği yaşandı. Yemin metnini yanlış okuduğu için tekrarlayan Gökçek, kürsüden inerken Emir’e ‘öpücük’ yolladı, Emir ise “Daha FETÖ dosyalarını konuşacağız” dedi.

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Osman Gökçek yemini yanlış okuduğunu söyleyen CHP'li isme 'öpücük' gönderdi: Tartışma sosyal medyaya taştı

TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Ant İçme töreni devam ederken Ankara milletvekillerinin yemin töreni sırasında CHP’li Murat Emir’le AKP’li Osman Gökçek arasında yaşanan yemin polemiği sosyal medyaya taşındı. Gökçek, yemin metnini eksik okuyunca CHP’li Emir, uyarıda bulundu.

'ÖPÜCÜK' YOLLADI

Uyarı üzerine Gökçek, yeniden yemin etti.

T24’ün haberine göre Gökçek, kürsüden inerken Emir’e “öpücük” yollayınca Emir de, “Daha FETÖ dosyalarını konuşacağız” dedi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA SÜRDÜ

İki milletvekili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşındı. Gökçek, Twitter’dan “PKK terör örgütü marşı okumak kayyum atama nedeni değildir diyen CHP’li Murat Emir’in itirazı üstüne yemini tekrar okudum. İçinde yerine içerisinde demişim. Nazarlığı olsun. Keşke Murat Emir bu hassasiyeti Mustafa Kemal’in it sürüleri diyenlerle kol kola girerkende gösterseydi” paylaşımında bulundu.

"İFTİRALARININ HEPSİNİ KONUŞACAĞIZ AMA..."

Gökçek’in tweetini alıntılayan Emir de, “Senin milletvekili andını gayret edersen tam olarak okuyabileceğini bildiğim için herkese göster istedim. Sense teşekkür edeceğin yerde saldırıyorsun. İftiralarının hepsini konuşacağız ama öncelik senin FETÖ dosyalarında” yanıtını verdi. Emir ayrıca, “Ayrıca dahi anlamındaki de ekini ayrı yazacaksın. Artık vekil oldun, daha dikkatli olmalısın” dedi.

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