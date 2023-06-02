Hukuksuzca cezaevinde tutulan milletvekili Can Atalay, yemin için çağrıldı: 'Silivri'de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor'

Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay, yemin etmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çağrıldı.

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Gezi Parkı davası nedeniyle 25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Hatay’da TİP listesinden girdiği seçimlerde, 76 bin oy alarak milletvekili oldu.

25 Mayıs’ta mazbatasını avukatların aldığı Atalay için aynı gün Yargıtay’a başvuru yapıldı. Anayasa'ya göre serbest bırakılması gerekn Atalay henüz tahliye edilmedi. 

YEMİN TÖRENİNE KATILAMADI 

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni bugün gerçekleştirilirken; törene katılamayan tek kişi Can Atalay oldu. 

İSMİ ANONS EDİLDİ

Yemin sırası geldiğinde ise Can Atalay'ın ismi anons edildi. 

Anonsa tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Silivri'de esir tutulduğu için şu anda yemin edemiyor" dedi.

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