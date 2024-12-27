Ankara Heyetinden Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gidişinin 105'inci yıl dönümü vesilesiyle Ankara heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

'İSTİKBAL MÜCADELESİNİN SİMGESİ ANKARA'

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Şahin, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün 27 Aralık 2024 Samsun'dan başlayan yolculuğunun son durağı Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü. Başkentin il yöneticileri olarak huzurundayız. Milletimizin kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesinin idare merkezi olarak seçilen Ankara, Milli Mücadele ateşinin harlandığı bir karargah ve yeni kurulan Türk Devletinin simgesi olmuştur. Tüm imkansızlıklar ve olumsuz koşullara rağmen azimle sürdürülen milli mücadele, hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin kararlılığı ve fedakarlığı ile zafere ulaşmıştır.

'ANKARA'NIN LİDER VASFINI İLERİYE TAŞIMAK HEDEFİMİZ'

Birinci yüzyılını geride bırakmış bir Cumhuriyetin başkenti olarak Ankara artık eğitimden kültüre, sağlıktan sanayi ve ticarete pek çok alanda büyük mesafeler ve gelişmeler katetmiş, dünya başkentleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Başkent Ankara'nın bu lider vasfını daha da ileriye taşımak, milletimizin huzur ve refahını yükseltmek mutlak hedefimizdir. Ankara'ya gelişinizin 105'inci yılında başta zatıaliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, kuruluş ve kurtuluşta emeği geçen idarecilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz."

Kaynak: DHA