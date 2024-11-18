Anıtkabir'in Yapımında Kullanılan Taşın Sırrı Çözüldü: Meğer Özellikle Seçilmiş

Civa, "Taş, gözenekli olduğu için kayma yapmıyor. Bizim ilçemizde de bütün kaldırımlarımız bu taştan yapılmış. Kaymıyor ve içindeki minerallerden dolayı sağlık açısından da iyi bir taş. Bir de Eskipazar’ımızın ilk coğrafi işaret alan ürünüdür. Bizim için değerli” dedi.