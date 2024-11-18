Anıtkabir'in Yapımında Kullanılan Taşın Sırrı Çözüldü: Meğer Özellikle Seçilmiş
Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi önemli yapıların inşasında kullanılan bu özel taşın sırrı çözüldü.
Kaynak: DHA
Karabük'ün simgelerinden biri olan Eskipazar sarı traverteni, coğrafi işaret tescili alarak hem bölgeye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi önemli yapıların inşasında kullanılan bu özel taş, artık tescilli bir marka haline geldi.
Eskipazar sarı traverteni, yalnızca estetik bir yapı malzemesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin modern tarihinde önemli bir yere sahip. Anıtkabir'in yapımında yaygın olarak kullanılması, bu taşa özel bir anlam kazandırıyor. Taşın delikli yapısı, kaymaz özelliği ve bakteri üretmemesi gibi özellikleri, onu inşaat sektöründe vazgeçilmez kılıyor.
Coğrafi işaret tescili, Eskipazar sarı traverteninin hem yerel hem de uluslararası pazarda daha değerli hale gelmesini sağlayacak. Bu sayede bölgedeki taş ocakları için yeni iş imkanları doğacak ve ihracat rakamları artacaktır. Ayrıca, tescil, ürünün kalitesinin korunmasına ve sahteciliklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.
Eskipazar Belediyesi, bu önemli tescil için uzun süredir çalışmalar yürütüyordu. Belediye başkanı Serkan Civa, coğrafi işaret tescilinin ilçeleri için büyük bir başarı olduğunu belirterek, taşın hem tarihi hem de ekonomik önemine dikkat çekti.
Civa, "Taş, gözenekli olduğu için kayma yapmıyor. Bizim ilçemizde de bütün kaldırımlarımız bu taştan yapılmış. Kaymıyor ve içindeki minerallerden dolayı sağlık açısından da iyi bir taş. Bir de Eskipazar’ımızın ilk coğrafi işaret alan ürünüdür. Bizim için değerli” dedi.