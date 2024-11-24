Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Öğretmenlerle Anıtkabir Ziyareti

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.