Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'a 'zimmet' suçlaması: Yargı süreci başladı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediyenin avukatı Berkay Dal, “zimmet” suçu iddiasıyla yargılanmaya başlandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Çakır ve Dal ile avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da duruşmayı takip etti.

Belediye Başkanı Çakır, savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirtti. Görevde olduğu süre boyunca Amasra halkının çıkar ve ekonomisini düşündüğünü ifade eden Çakır, 10 Ocak’ta belediyenin sözleşmeli avukatı Dal’ın Zonguldak İdare Mahkemesi’ndeki bir davaya gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak kendisinin Dal’a tahsis edebilecekleri bir araç ve şoför bulunmadığını iletti. Çakır, avukatın kendi aracıyla gitmesini ve kullandığı yakıtın belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Avukat Dal ise suçlamaları kabul etmedi ve bu durumun seçim öncesi siyasi bir karalama amaçlı olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi ve duruşma 3 Eylül’e ertelendi.

'NEYİ ZİMMETİME GEÇİRDİĞİMİ BEN DE MERAK EDİYORUM'

Çakır, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Avukatımıza, kendi aracıyla gitmesini ve kullandığı yakıtı belediye olarak karşılayacağımızı söyledim. Avukatımız Zonguldak'a gittikten bir gün sonra kullandığı 24 litre mazotu belediye garajından kendisine iade ettik. Bu iade de defterlerimizde kayıtlıdır. Bize kara çalmaya çalışan sahte isim ve imzayla bu durum bir suçmuş gibi ihbar edilmiştir. Mektubu yazan kişinin seçimlerden AK Parti aday adayı olan kişinin yanında çalışan biri olduğunu öğrendik. Hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Şu anda zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmamız istenen bir iddiayla karşı karşıyayız. Bu durumu sadece hukukla açıklamak mümkün değil. Yargı gereğini yapacaktır, buna inancım tamdır. Neyi zimmetime geçirdiğimi ben de merak ediyorum. İddia makamından bunu bize açıklamasını bekliyorum."

Avukat Dal ise şunları söyledi:

"10 Ocak'ta Zonguldak'ta duruşma vardı ve belediye avukatı olarak bu duruşmaya gitmem gerekiyordu. Belediye Başkanı da 'Araç tahsis edemem, yakıtı tahsis ederiz.' dedi. Bartın'dan çıkarken ne kadar kullandığım belli olsun diye aracımın yakıt deposunu doldurdum, duruşmaya gittim ve döndüm. Bir gün sonra belediye garajından 24 litre mazot aldım. Amasra küçük bir yer ve dedikodular çıkınca parasını iade ettim. Bu birileri tarafından tezgahlandı. İsimsiz ihbar mektubuyla ihbarda bulunuluyor. Seçim öncesi siyasi karalama amaçlıdır ve siyasi davadır. Suçun zimmet suçu olmadığını biliyoruz. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

Sanık avukatlarından Engin Uzun, söz konusu yakıtın belediye hizmeti için kullanıldığını ve bir zimmet suçu oluşturmadığını savunarak, sanıkların beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 3 Eylül'e ertelendi.