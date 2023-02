Ali Babacan: Cumhura küfreden Cumhurbaşkanı mı olur?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Babacan, Erdoğan'ın halka hakaret ettiğini belirtti.

Babacan, "Depremin yaralarını saracağına, depremzedelere yardım ulaştıracağına halkımıza hakaret ediyor. Cumhura küfreden, hakaret etmeden konuşamayan Cumhurbaşkanı mı olur?" ifadelerini kullandı