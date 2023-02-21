Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: Yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: Yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceklerini söyledi. 

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor" dedi. 

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!"

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