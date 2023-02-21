Demirtaş'tan muhalefete 'yan yana yürüyün' çağrısı: Yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete seslenerek "Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız" dedi

Demirtaş'tan muhalefete 'yan yana yürüyün' çağrısı: Yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi

6 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu buluna eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halk için "acil gerekli" olanları yazdı.

Twitter'dan paylaşım yapan Demirtaş, muhalefete seslenerek birliktelik çağrısı yaptı. Demirtaş, "Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında. Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız. 1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş. 2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak" dedi. 

Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız" diye kaydetti. 

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