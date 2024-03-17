Akşener yönetim şeklini hedef aldı: Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır" dedi.

Akşener yönetim şeklini hedef aldı: Erdoğan dahil şu anda bu sistemden herkes pişmandır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak’ta Kemalöz Pazar yeri ve Dikilitaş Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Akşener, partisinin Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür’ün Uşak’ın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacak bir başkan olacağını belirterek, "Bugün beraberce dolaştık, gördüm ki Uşaklı hemşehrilerim bu defa Muhammet başkanını seçecekler. Çünkü projeleriyle, dürüstlüğüyle, sözünün eri olmakla, mertlikle bilinen bir kardeşim. Dolayısıyla bu defa Muhammet başkanım hayırlısıyla Uşak belediye başkanımız olacak" dedi.

Akşener, daha sonra katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada da İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür’ün anketlerde önde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugünü bitirdik, yerel seçimlere 14 gün kaldı. Uşak’ta Muhammet başkanım aday oldu. Geçtiğimiz 2019 yılında da adaydı ve çok az bir farkla kaybetti. Şimdi ikinci defa aday. Bugün beraberce dolaştık, gördüm ki Uşaklı hemşehrilerim bu defa Muhammet başkanını seçecekler. Çünkü projeleriyle, dürüstlüğüyle, sözünün eri olmakla, mertlikle bilinen bir kardeşim. Dolayısıyla bu defa Muhammed başkanım hayırlısıyla Uşak belediye başkanımız olacak. Bütün anketler de aynı şeyi söylüyor. Bugün bir şey fark ettim, bizim parti kurulduktan sonra benim başıma ne geldiyse Muhammet başkana da aynı şeyler yapılıyor. Çünkü kazanacak. Yani elbette sizin kararınız ama gördüğüm kadarıyla garantilemiş kardeşim. Dolayısıyla rakipleri tarafından gagalanmaya başlanmış. Bu da onun ne kadar düzgün ve Uşak’a hizmet etmekle kendini yükümlü hisseden bir insan olduğunu gösterir.”

'CUMHURBAŞKANI SAYIN ERDOĞAN DAHİL ŞU ANDA BU SİSTEMDEN HERKES PİŞMANDIR'

İddia ediyorum Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dahil, şu anda bu sistemden herkes pişmandır. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bu sistem, o kişiyi de herhalde hayatından son derece nefret eder hale getirmiştir. Her kararı bir kişinin verdiği bir sistem olmaz, olamaz. Bu ucube sistemden Türkiye'yi çıkarmak için biz bu ittifak siyasetine mecburen ‘evet’ dedik. Sizin sesiniz olma, bir başka seçenek ortaya koyma iddiamızla mecburen, mecburiyetten ittifak siyasetinin içinde yer aldık.

'EMEKLİLER AÇ'

Sayın Erdoğan her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Dolayısıyla bayram ikramiyesini 7 bin liraya çıkaracaksın. Emeklilerin tümüne 11 bin TL seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Seçime kadar bunu yapacaksın. İsterse emekliler sana oy versin. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim. Ondan sonra görün bakalım nasıl oluyormuş işler. Tutun elimden, verin bana o gücü; bakın ne oluyor? Seçin Muhammet başkanı, bakın ne oluyor?

'HANİ MÜLAKAT KALDIRILACAKTI?'

Gençler herkes size söz verdi mülakat kaldırılacak diye. Bakın dün Bursa'da kızı KPSS’de 87 puan almış. 73 puan alan kızının arkadaşı mülakatta kazanmış. 87 puan alan kız çocuğu atanamamış. Her birinizin hayatında bundan bir tane var. Hani mülakat kaldırılacaktı? Sayın Erdoğan seçime kadar verdiği sözü tut. Bu gençlerin hayatında mülakatı çıkar gitsin. Sen yapmazsan ben yapacağım.”

Kaynak: ANKA

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