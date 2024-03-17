CHP'li Başarır: Sandığa gitmeden hesabınıza bakın, bir de Turgut Altınok’un mal varlığını okuyun, vicdanınız kimi istiyorsa ona oy verin

Vatandaşlara seslenen CHP'li Başarır, "31 Mart’ta sandığa gitmeden evvel bankamatiğe kartınızı koyun, şifrenizi girin, ne kadar var bir bakın. Bir de Turgut Altınok’un mal varlığını açın okuyun. Vicdanınız kimi istiyorsa ona oy verin" dedi.

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CHP'li Başarır: Sandığa gitmeden hesabınıza bakın, bir de Turgut Altınok’un mal varlığını okuyun, vicdanınız kimi istiyorsa ona oy verin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır dün Nevşehir Kozaklı’da vatandaşlarla buluştu.

Ali Mahir Başarır, "Emeklime, memuruma bir ricada bulunacağım. 31 Mart’ta emeklimin maaşının 15. günü. 31 Mart’ta sandığa gitmeden evvel bankamatiğe kartınızı koyun, şifrenizi girin, ne kadar var bir bakın. Bir de Turgut Altınok’un mal varlığını açın okuyun. Vicdanınız kimi istiyorsa ona oy verin" dedi.

Başarır, şunları söyledi:

“Bizim derdimiz 16 milyon emekli. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si sefalet içinde yaşıyor. Bu seçimde özellikle sandık emeklilerin sandığı olacak. Ama bildiğimiz emekli sandığı değil, seçim sandığı olacak. Mazot Çünkü emeklinin cebi, dolabı, mutfağı boş. Çiftçilerimizi görüyorum, traktörlerin kontağı çalışmıyor, mazot 50 liraya gidiyor. İşsiz gençlerimizi görüyorum. Nevşehir’de, Kozaklı’da, Ankara’da İstanbul’da bir hikaye yazacağız. Halkın hikayesini yazacağız.

'VİCDANINIZ KİMİ İSTİYORSA ONA OY VERİN'

Belediye başkanlarımız mal bildiriminde bulunuyor. Niye? Görevi bıraktıktan sonra ekside mi, artıda mı görmek istiyoruz. Ankara’da muhterem bir aday var; Turgut Altınok. Malvarlığını açıkladı. Ben bir saatte okuyamadım. Daireler, arsalar, arsalar, arsalar. Halk soruyor, nereden geldi bu? 'Mülk Allah’ın' diyor. Bari bu yanlış işlerinize Rabbimi karıştırmayın. Emeklime, memuruma bir ricada bulunacağım. 31 Mart’ta emeklimin maaşının 15. günü. 31 Mart’ta sandığa gitmeden evvel bankamatiğe kartınızı koyun, şifrenizi girin, ne kadar var bir bakın. Bir de Turgut Altınok’un mal varlığını açın okuyun. Vicdanınız kimi istiyorsa ona oy verin."

Kaynak: ANKA

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