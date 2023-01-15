Akşener, seçim videosunu yayınladı; İmamoğlu ve adalet vurgusu dikkat çekti

İYİ Parti seçim çalışmaları kapsamında bir video hazırladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sosyal medyadan paylaştığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve adalet vurgusu dikkat çekti.

Akşener, seçim videosunu yayınladı; İmamoğlu ve adalet vurgusu dikkat çekti

2023 seçimleri öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in lider iletişim kampanyası başladı.

Dün “Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan” vurgularıyla Akşener’in 28 yıllık aktif siyaset hayatının getirdiği devlet insanı anlayışına işaret edilen afişler yayımlanırken bugün de dikkat çeken bir video paylaşıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü Devlete Adalet Yakışır!” ifadeleri kullanıldı.

Akşener’in yayımladığı videonun içeriğinde İstanbul Sözleşmesi, birden fazla maaş alan bürokratlar, sosyal medya yasası ve seçim sandığı güvenliğine vurgu yapıldı.

Videoda ayrıca hapis cezası alan ve siyasi yasak getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da değinildi ve adalet vurgusu yapıldı.

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